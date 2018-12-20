В Україні знизилась кількість збройних нападів

Фото: Сергій Князєв (Віталій Носач, РБК-Україна)

За 11 місяців 2018 року зареєстровано 2 012 збройних нападів

Голова Національної поліції України Сергій Князєв заявив про зниження числа збройних нападів в Україні у поточному році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Нацполіції.

За словами Князєва, за результатами одинадцяти місяців зареєстровано 2 012 таких злочинів і цей показник є меншим навіть за довоєнний 2013 рік. Він також додав, що за вказаний період зафіксовано близько 456 тисяч кримінальних правопорушень, що на 34 тисячі менше, ніж у минулому році, а кількість розслідуваних злочинів залишилась на рівні 2017 року.

Зокрема, Князєв зазначив, що у 2018 році зафіксовано на дві тисячі менше незаконних заволодінь транспортом ніж торік. Загалом задокументовано 357 груп, які спеціалізувалися на угонах.

Крім того, Князєв повідомив, що у 2018 році було зареєстровано 227,6 тисяч крадіжок, що на 27 тисяч злочинів менше, ніж минулого року. З числа цих злочинів розкрито 85 тисяч. Також на 4 тисячі, у порівнянні з 2017 роком, зменшилася кількість грабежів і розкрито кожний другий такий злочин.

Фото: npu.gov.ua

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національна поліція України у 2018 році викрила тисячу злочинів у сфері кібербезпеки.

Також повідомлялося, що поліція припинила діяльність злочинного угрупування, яке протягом останніх трьох років забезпечувало функціонування міжнародного каналу торгівлі людьми з України.