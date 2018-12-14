Полиция задержала банду, которая вербовала украинских моряков

Иллюстративное фото (dpsu.gov.ua)

Правоохранители задержали пятерых подозреваемых

Полиция пресекла деятельность преступной группировки, которая в течение последних трех лет обеспечивало функционирование международного канала торговли людьми с Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

Как отмечается, к спецоперации были привлечены правоохранители Великобритании, Греции, Турции и Италии, а также Интерпол и Европол.

В полиции сообщили, что был задержан пятеро людей, которые вербовали украинских моряков для найма на работу для перевозки нелегалов из Северной Африки в Европу.

"Моряки не понимали того, что они совершают преступление. В результате, более 250 граждан Украины сейчас находятся в тюрьмах Греции и Италии за контрабанду мигрантов", - отметил глава Нацполіції Сергей Князев.

Злоумышленники предлагали украинским гражданам от 2 до 4 тыс. долларов за работу в составе экипажей турецких судов, обучая их управлять этими плавсредствами и навыкам морской навигации. В дальнейшем завербованные украинцы переправляли на этих плавсредствах до Греции и Италии нелегальных мигрантов.

После получения согласия на работу от завербованных граждан члены преступной группировки организовывали для них получение паспортов для выезда за границу и покупали авиабилеты. Также они занимались сопровождением завербованных украинцев до аэропортов Киева, Одессы и Запорожья, откуда отправляли в Турцию. На месте их встречали другие участники преступной группы, которые доставляли украинцев на плавсредства и в дальнейшем обучали управлять ими.

В совершении этого уголовного правонарушения пока подозреваются более 30 граждан Украины (жителей Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Полтавской, Донецкой и Херсонской областей). Также граждане Турции и Российской Федерации.

Пятеро из них уже задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Им сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 149 (Торговля людьми) Уголовного кодекса Украины.

Еще одному подельнику, жителю Мариуполя, который сейчас находится на территории Турции, подозрение объявлено заочно.

в настоящее время продолжаются следственные действия с целью идентификации других участников преступной группы, поскольку все злоумышленники придерживались строгих правил конспирации.

Напомним, двух задержанных в Черниговской области торговцев людьми, которые хотели вывезти трех украинок, взяли под стражу.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Российской Федерации (РФ) находятся 36 граждан Украины, которые получили статус тех, кто является жертвами торговли людьми.