"Лукашенко будет больно": Украина резко отреагировала на приглашение боевиков "ЛНР" в Беларусь

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не хочет политической или экономической войны с Минском, но будет ответ на приглашение Александра Лукашенко боевиков "ЛНР" в Беларусь . Глава МИД заявил, что есть вещи, которые Украина не прощает.

По его словам, сейчас дитломатичних каналов между Украиной и Беларусью нет. Политического диалога между Украиной и Беларусью пока нет, Киев не признал Лукашенко, отметил Кулеба.

"Будет больно Александру Лукашенко. У нас есть достаточно инструментов, чтобы сделать людям и странам, которые не уважают территориальную целостность Украины, больно. Особенно, когда речь идет о Беларуси, с которой у нас много связей. В частности, и экономических", - заявил глава МИД.

Он отметил, что Украина не прощает неуважения к территориальной целостности Украины.