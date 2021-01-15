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Кнопкодавство станет нереальным. Рада вскоре рассмотрит усиление ответственности

Автор: Юлия Струк

Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что вскоре ВР рассмотрит усиление ответственности за кнопкодавство. По словам главы Рады, после этого это явление станет практически нереальным.

Об этом он заявил в интервью изданию "Фокус".

Разумков подчеркнул, что кнопкодавство стало исключением в стенах ВР IX созыва.

"Думаю, в ближайшее время мы рассмотрим инициативы об усилении ответственности за неперсональное голосование и введем дополнительные нормы, которые сделают кнопкодавство практически нереальным. Возможно, будем обсуждать введение штрафов", - сказал парламентарий.

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Глава Рады заверил, что это действует на нардепов.

"Я когда сюда шел, думал, что депутаты к штрафам будут относиться поверхностно, но вы не представляете, сколько ко мне приходит коллег, которые жалуются, что им из-за неголосования могут не выплатить зарплату", - сказал Разумков.

Спикер является сторонником того, чтобы нардеп терял мандат в случае кнопкодавства.

"Мы обращались в Конституционный суд с соответствующим законопроектом, там сказали, что документ не соответствует Конституции. Думаю, будем нарабатывать возможность подачи данного вопроса повторно, но в другой интерпретации, чтобы до конца каденции смогли за это проголосовать", - добавил он.

Напомним, ранее Разумков выразил надежду, что текущий созыв сможет утвердить норму о лишении полномочий с учетом рекомендаций КСУ.

Как писало РБК-Украина, глава Рады заявлял, что до 15 января должны быть поданы предложения по усилению ответственности за кнопкодавство в виде увеличения уголовной ответственности и штрафов.

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Новости Украины кнопкодавствоВерховная РадаДмитрий Разумков