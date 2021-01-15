Кнопкодавство стане нереальним. Рада незабаром розгляне посилення відповідальності

Спікер Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що незабаром ВР розгляне посилення відповідальності за кнопкодавство. За словами глави Ради, після цього це явище стане практично нереальним.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Фокус".

Разумков підкреслив, що кнопкодавство стало винятком у стінах ВР IX скликання.

"Думаю, найближчим часом ми розглянемо ініціативи про посилення відповідальності за неперсональне голосування і введемо додаткові норми, які зроблять кнопкодавство практично нереальним. Можливо, будемо обговорювати введення штрафів", - сказав парламентарій.

Глава Ради запевнив, що це діє на нардепів.

"Я коли сюди йшов, думав, що депутати до штрафів будуть ставитися поверхово, але ви не уявляєте, скільки до мене приходить колег, які скаржаться, що їм через неголосування можуть не виплатити зарплату", - сказав Разумков.

Спікер є прихильником того, щоб нардеп втрачав мандат у разі кнопкодавства.

"Ми зверталися до Конституційного суду з відповідним законопроектом, там сказали, що документ не відповідає Конституції. Думаю, будемо напрацьовувати можливість подачі даного питання повторно, але в іншій інтерпретації, щоб до кінця каденції змогли за це проголосувати", - додав він.

Нагадаємо, раніше Разумков висловив надію, що поточне скликання зможе затвердити норму про позбавлення повноважень з урахуванням рекомендацій КСУ.

Як писало РБК-Україна, глава Ради заявляв, що до 15 січня повинні бути подані пропозиції щодо посилення відповідальності за кнопкодавство у вигляді збільшення кримінальної відповідальності й штрафів.