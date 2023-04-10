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Книги XX століття та мощі святих: прикордонники завадили "церковній контрабанді"

Фото: прикордонники завадили "церковній контрабанді" (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Прикордонники та митники завадили незаконному вивезенню з України стародруків та мощів святих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Так, під час огляду Mercedes чеської реєстрації, яким до Словаччини прямували громадянин Румунії та громадянка України виявили дві стародавні книги на релігійну тематику. Прикордонники виявили книги "Житія Святих", датовану 1906 роком, та "Правила до Божественного причастя", датовану 1900 роком серед речей жительки Закарпаття.

В іншому випадку, правоохоронці запобігли вивезенню до Молдови мощей 80-ти святих та церковного начиння. Громадянин Молдови з Одеси мав перевезти усі предмети через кордон та доставити до храму Покрова Пресвятої Богородиці в місто Вулканешти нібито до свят. При цьому ковчег недбало перевозився, що призвело до випадіння мощовиків зі своїх місць.

Прикордонники повідомили СБУ та Нацполіцію про факт контрабанди (ст. 201 ККУ). Предмети церковного походження вилучили та відкрили кримінальне провадження.

Нагадаємо, наприкінці лютого стародавню ікону "Богоматері Тихвінської" намагалися вивезти з України до США.

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