Контрабанда поштою. Жителі Київської області відправляли раритет до США

Стародавню ікону "Богоматері Тихвінської" намагалися вивезти з України до США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську митницю у Facebook .

Відправник із українського міста Покров у міжнародній поштовій відправці задекларував святиню кінця ХІХ-початку ХХ століття як "фурнітуру" та "оцінив" у 1400 гривень.

Експерти з Національного художнього музею України визначили, що виявлена митниками ікона має культурну та історичну цінність.

"Це "Богоматір Тихвінська", виготовлена майстрами великого борисівського іконописного промислу Слобожанщини, який зараз вважається історико-культурним явищем. Подібне зображення Богородиці було своєрідною візитною карткою української Борисівки (тепер Брянська область РФ - ред.)", - пояснюють у Києві.

Предмети, що становлять національне, історичне чи культурне надбання українського народу, заборонені до пересилання у міжнародних поштових відправленнях.

Київські митники викрили спробу незаконного пересилання, яке прямувало до США і склали протокол про порушення митних правил, а ікону - вилучили.

Також на Київщині викрито подружжя, яке займалося незаконним переправленням до США старовинних монет Римської імперії та Кримського ханства.

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури двом мешканцям Київщини повідомлено про підозру за фактом контрабанди культурних цінностей (ч. 2. ст. 15, ч. 2 ст. 201 КК України).

За даними слідства, подружжя з м. Фастова через оператора міжнародних поштових відправлень незаконно відправило до США старовинні монети під виглядом документів.

Згідно висновку експертів, підозрювані відправили 210 монет Римської імперії та Кримського ханства. Вони становлять колекцію археологічних предметів першої половини I століття н.е.-XVI століття н.е. і належать до культурних цінностей.

У ході митного огляду виявлено приховані від митного контролю культурні цінності.

Під час обшуку за місцем проживання подружжя виявлено та вилучено значну кількість стародавніх монет, мобільні телефони, сім-карти та докази здійснення міжнародних відправлень.