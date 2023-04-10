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Книги XX века и мощи святых: пограничники помешали "церковной контрабанде"

Фото: пограничники помешали "церковной контрабанде" (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Елизавета Драбкина

Пограничники и таможенники помешали незаконному вывозу из Украины старопечатных книг и мощей святых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Так, во время осмотра Mercedes чешской регистрации, которым в Словакию направлялись гражданин Румынии и гражданка Украины, обнаружили две древние книги на религиозную тематику. Пограничники обнаружили книги "Жития Святых", датированную 1906 годом, и "Правила к Божественному причастию", датированную 1900 годом среди вещей жительницы Закарпатья.

В другом случае, правоохранители предотвратили вывоз в Молдову мощей 80-ти святых и церковной утвари. Гражданин Молдовы из Одессы должен был перевезти все предметы через границу и доставить в храм Покрова Пресвятой Богородицы в город Вулканешты якобы к праздникам. При этом ковчег небрежно перевозился, что привело к выпадению мощовиков из своих мест.

Пограничники сообщили СБУ и Нацполиции о факте контрабанды (ст. 201 УК). Предметы церковного происхождения изъяли и открыли уголовное производство.

Напомним, в конце февраля старинную икону "Богоматери Тихвинской" пытались вывезти из Украины в США.

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