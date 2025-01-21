Книги в Україні дорожчають. Чому та як зросли ціни за рік

Ціни на книги в Україні у порівнянні з минулими роками суттєво зросли. Вартість популярної новинки у твердій палітурці може стартувати сьогодні від 400-600 гривень.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Подалі від Москви. Як війна змінила український книжковий ринок".
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Вартість книг в Україні у 2023 році зросла (порівняно з 2021 роком) на 30%. Тим часом у 2024 році видання стали дорожчими (порівняно з 2023 роком) у середньому на 7%.
Зростання цін книговидавці пояснюють здебільшого валютною частиною: ринок купівлі прав на видання змінився й середня вартість прав за останні роки зросла втричі.
За словами комерційного директора видавництва КСД Лариси Гужвинської, зросли також витрати на оплату праці, на доставку. Впливають на вартість книжок й інші складники собівартості.
Тим часом директор видавництва "Книголав" Дмитро Осколков розповів, що нині найбільший вплив на зростання цін українських видань мають:
"Також зросли тарифи підрядників. Тож книга стала менш доступною за ціною для українців. Але наразі ми не спостерігаємо критичного зниження попиту на книги через їхню вартість", - зауважив книговидавець під час розмови з РБК-Україна.
Крім того, під час війни зросла вартість логістики - воєнні умови та перебої в постачанні призвели до зростання витрат на транспортування.
Вплинуло на ціну книжок і загальне скорочення ринку - через бойові дії зменшилась кількість видавництв і книжкових магазинів.
Головний виконавчий директор (CEO) видавництва Vivat Юлія Орлова зауважила, що зробити книги доступнішими дозволяють різні формати (паперові, електронні та аудіо).
"Якщо є книжка з ілюстрованим зрізом, то майже завжди видається також книжка без ілюстрованого зрізу. Також у нас є серія книжок із м'якою обкладинкою і в кишеньковому форматі", - пояснила спеціаліст у коментарі РБК-Україна.
Гужвинська з КСД також розповіла, що видавництво має на меті робити літературу доступною.
"Ми пропонуємо спеціальні умови для зареєстрованих клієнтів нашої мережі. Робимо все можливе, щоб навіть у складних умовах читачі мали доступ до найкращих книжок за справедливими цінами", - поділилась фахівець.
Керівник відділу стратегічної роботи й аналітики Українського інституту книги Юрій Марченко повідомив, що у багатьох країнах існує фіксована ціна на книги (так звана "cover price").
"Якщо на обкладинці вказано 19 євро, така ціна буде й у великих книгарнях, і в маленьких, і на сайтах. В Україні часто виникає "ціновий хаос": продавці та видавці пропонують фантастичні акції й конкурують не якістю сервісу, а розміром знижки", - зауважив співрозмовник РБК-Україна.
Попри зростання цін, українська книга досі залишається однією з найдешевших у світі (хоча витрати на те, щоб її створити, тримаються на ринковому рівні).
"Це означає, що заробітки видавництв та авторів у нас дуже малі. Сьогодні не більше ніж десяток письменників є професійними, які живуть саме на гроші від книжок, а не від інших доходів. Це означає, що багато людей не залучені в книжковий ринок", - наголосив у коментарі РБК-Україна генеральний директор видавництва "Фоліо" Олександр Красовицький.
На його думку, змінити ситуацію можуть публічні бібліотеки, адже Україна має найбільшу мережу бібліотек в Європі (приблизно 11 тисяч).
"Обов'язок держави - забезпечити рівні умови для читачів. Якщо у читача немає грошей на книжку в книгарні, він повинен іти до бібліотеки та бути впевненим, що нова книжка потрапляє туди одночасно з книгарнею", - пояснив видавець.
На його думку, почати варто із заміни книжкових фондів (адже майже скрізь вони досі залишаються радянськими).
"У світі бібліотеки займають 15-25% від виробництва книжкової продукції. Замовлення бібліотек в Україні - це 1% у найкращі роки. Тобто фактично держава понад 30 років не опікувалась заміною фондів у бібліотеках", - підсумував експерт.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що найбільше читають українці та які книги в топі у молоді.
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