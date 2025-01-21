Книги в Украине дорожают. Почему и как выросли цены за год

Цены на книги в Украине по сравнению с прошлыми годами существенно выросли. Стоимость популярной новинки в твердом переплете может стартовать сегодня от 400-600 гривен.
Об этом говорится в материале РБК-Украина "Подальше от Москвы. Как война изменила украинский книжный рынок".
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Стоимость книг в Украине в 2023 году выросла (по сравнению с 2021 годом) на 30%. Между тем в 2024 году издания стали дороже (по сравнению с 2023 годом) в среднем на 7%.
Рост цен книгоиздатели объясняют в основном валютной частью: рынок покупки прав на издание изменился и средняя стоимость прав за последние годы выросла втрое.
По словам коммерческого директора издательства КСД Ларисы Гужвинской, выросли также расходы на оплату труда, на доставку. Влияют на стоимость книг и другие составляющие себестоимости.
Между тем директор издательства "Книголав" Дмитрий Осколков рассказал, что сейчас наибольшее влияние на рост цен украинских изданий имеют:
"Также выросли тарифы подрядчиков. Поэтому книга стала менее доступной по цене для украинцев. Но пока мы не наблюдаем критического снижения спроса на книги из-за их стоимости", - отметил книгоиздатель во время разговора с РБК-Украина.
Кроме того, во время войны выросла стоимость логистики - военные условия и перебои в поставках привели к росту расходов на транспортировку.
Повлияло на цену книг и общее сокращение рынка - из-за боевых действий уменьшилось количество издательств и книжных магазинов.
Главный исполнительный директор (CEO) издательства Vivat Юлия Орлова отметила, что сделать книги более доступными позволяют различные форматы (бумажные, электронные и аудио).
"Если есть книга с иллюстрированным срезом, то почти всегда издается также книга без иллюстрированного среза. Также у нас есть серия книг с мягкой обложкой и в карманном формате", - объяснила специалист в комментарии РБК-Украина.
Гужвинская из КСД также рассказала, что издательство имеет целью делать литературу доступной.
"Мы предлагаем специальные условия для зарегистрированных клиентов нашей сети. Делаем все возможное, чтобы даже в сложных условиях читатели имели доступ к лучшим книгам по справедливым ценам", - поделилась специалист.
Руководитель отдела стратегической работы и аналитики Украинского института книги Юрий Марченко сообщил, что во многих странах существует фиксированная цена на книги (так называемая "cover price").
"Если на обложке указано 19 евро, такая цена будет и в больших книжных магазинах, и в маленьких, и на сайтах. В Украине часто возникает "ценовой хаос": продавцы и издатели предлагают фантастические акции и конкурируют не качеством сервиса, а размером скидки", - отметил собеседник РБК-Украина.
Несмотря на рост цен, украинская книга до сих пор остается одной из самых дешевых в мире (хотя затраты на то, чтобы ее создать, держатся на рыночном уровне).
"Это означает, что заработки издательств и авторов у нас очень малы. Сегодня не более десятка писателей являются профессиональными, которые живут именно на деньги от книг, а не от других доходов. Это означает, что многие люди не вовлечены в книжный рынок", - отметил в комментарии РБК-Украина генеральный директор издательства "Фолио" Александр Красовицкий.
По его мнению, изменить ситуацию могут публичные библиотеки, ведь Украина имеет самую большую сеть библиотек в Европе (примерно 11 тысяч).
"Обязанность государства - обеспечить равные условия для читателей. Если у читателя нет денег на книгу в магазине, он должен идти в библиотеку и быть уверенным, что новая книга попадает туда одновременно с магазином", - объяснил издатель.
По его мнению, начать стоит с замены книжных фондов (ведь почти везде они до сих пор остаются советскими).
"В мире библиотеки занимают 15-25% от производства книжной продукции. Заказ библиотек в Украине - это 1% в лучшие годы. То есть фактически государство более 30 лет не занималось заменой фондов в библиотеках", - подытожил эксперт.
Напомним, ранее мы рассказывали, что больше всего читают украинцы и какие книги в топе у молодежи.
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