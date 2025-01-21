Книги в Украине дорожают. Почему и как выросли цены за год

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Как именно и почему подорожали книги в Украине

Стоимость книг в Украине в 2023 году выросла (по сравнению с 2021 годом) на 30%. Между тем в 2024 году издания стали дороже (по сравнению с 2023 годом) в среднем на 7%.

Рост цен книгоиздатели объясняют в основном валютной частью: рынок покупки прав на издание изменился и средняя стоимость прав за последние годы выросла втрое.

По словам коммерческого директора издательства КСД Ларисы Гужвинской, выросли также расходы на оплату труда, на доставку. Влияют на стоимость книг и другие составляющие себестоимости.

Между тем директор издательства "Книголав" Дмитрий Осколков рассказал, что сейчас наибольшее влияние на рост цен украинских изданий имеют:

рост стоимости печати (в частности, из-за перегрузки типографий);

(в частности, из-за перегрузки типографий); изменение курса валюты (в которой выплачивают роялти иностранным авторам).

"Также выросли тарифы подрядчиков. Поэтому книга стала менее доступной по цене для украинцев. Но пока мы не наблюдаем критического снижения спроса на книги из-за их стоимости", - отметил книгоиздатель во время разговора с РБК-Украина.

Кроме того, во время войны выросла стоимость логистики - военные условия и перебои в поставках привели к росту расходов на транспортировку.

Повлияло на цену книг и общее сокращение рынка - из-за боевых действий уменьшилось количество издательств и книжных магазинов.

Может ли быть украинская книга более доступной

Главный исполнительный директор (CEO) издательства Vivat Юлия Орлова отметила, что сделать книги более доступными позволяют различные форматы (бумажные, электронные и аудио).

"Если есть книга с иллюстрированным срезом, то почти всегда издается также книга без иллюстрированного среза. Также у нас есть серия книг с мягкой обложкой и в карманном формате", - объяснила специалист в комментарии РБК-Украина.

Гужвинская из КСД также рассказала, что издательство имеет целью делать литературу доступной.

"Мы предлагаем специальные условия для зарегистрированных клиентов нашей сети. Делаем все возможное, чтобы даже в сложных условиях читатели имели доступ к лучшим книгам по справедливым ценам", - поделилась специалист.

Руководитель отдела стратегической работы и аналитики Украинского института книги Юрий Марченко сообщил, что во многих странах существует фиксированная цена на книги (так называемая "cover price").

"Если на обложке указано 19 евро, такая цена будет и в больших книжных магазинах, и в маленьких, и на сайтах. В Украине часто возникает "ценовой хаос": продавцы и издатели предлагают фантастические акции и конкурируют не качеством сервиса, а размером скидки", - отметил собеседник РБК-Украина.

Несмотря на рост цен, украинская книга до сих пор остается одной из самых дешевых в мире (хотя затраты на то, чтобы ее создать, держатся на рыночном уровне).

"Это означает, что заработки издательств и авторов у нас очень малы. Сегодня не более десятка писателей являются профессиональными, которые живут именно на деньги от книг, а не от других доходов. Это означает, что многие люди не вовлечены в книжный рынок", - отметил в комментарии РБК-Украина генеральный директор издательства "Фолио" Александр Красовицкий.

По его мнению, изменить ситуацию могут публичные библиотеки, ведь Украина имеет самую большую сеть библиотек в Европе (примерно 11 тысяч).

"Обязанность государства - обеспечить равные условия для читателей. Если у читателя нет денег на книгу в магазине, он должен идти в библиотеку и быть уверенным, что новая книга попадает туда одновременно с магазином", - объяснил издатель.

По его мнению, начать стоит с замены книжных фондов (ведь почти везде они до сих пор остаются советскими).

"В мире библиотеки занимают 15-25% от производства книжной продукции. Заказ библиотек в Украине - это 1% в лучшие годы. То есть фактически государство более 30 лет не занималось заменой фондов в библиотеках", - подытожил эксперт.