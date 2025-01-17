Більшість українців роблять це щодня: перевірте, чи є у списку ваші звички

Вільний від навчання чи роботи час кожен проводить по-своєму. Дозвілля дітей і дорослих українців під час війни має як схожі, так і відмінні риси.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на результати всеукраїнського соціологічного дослідження .

Тим часом дорослі українці під час дозвілля найчастіше:

Дозвілля українців віком від 6 до 17 років (інфографіка: sapiens.com.ua)

Так, за частотою використання дозвіллєвих практик серед дітей найпопулярнішими стали:

Крім читацьких звичок дослідники розповіли також, чим можуть займатися у вільний час:

Всеукраїнське соціологічне дослідження рівня читання українців впродовж 2024 року було проведене дослідницькою агенцією Info Sapiens на замовлення Українського інституту книги.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що найбільше читають українці та які книги в топі у молоді.

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