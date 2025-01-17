Більшість українців роблять це щодня: перевірте, чи є у списку ваші звички
Вільний від навчання чи роботи час кожен проводить по-своєму. Дозвілля дітей і дорослих українців під час війни має як схожі, так і відмінні риси.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на результати всеукраїнського соціологічного дослідження.
Дозвілля дітей і дорослих в Україні під час війни
Всеукраїнське соціологічне дослідження рівня читання українців впродовж 2024 року було проведене дослідницькою агенцією Info Sapiens на замовлення Українського інституту книги.
Крім читацьких звичок дослідники розповіли також, чим можуть займатися у вільний час:
- діти віком від 6 до 17 років;
- молодь і дорослі віком від 16 років і старше.
Так, за частотою використання дозвіллєвих практик серед дітей найпопулярнішими стали:
- зустрічі з друзями (72%);
- спілкування в месенджерах із друзями, родичами, знайомими (63%);
- перегляд стрічки соціальних мереж або написання дописів у них (59%);
- ігри (в тому числі - онлайн) із друзями (41%);
- перебування на природі (39%);
- читання чогось цікавого в інтернеті - не у соціальних мережах (34%);
- перегляд телевізійних передач - у тому числі в інтернеті (33%);
- перегляд фільмів, серіалів, відео на YouTube або інших платформах (32%);
- читання новин у месенджерах (31%);
- заняття хобі (26%);
- читання книжок - друкованих чи електронних, слухання аудіокнижок (25%);
- заняття спортом (20%);
- заняття творчістю (13%).
Дозвілля українців віком від 6 до 17 років (інфографіка: sapiens.com.ua)
Тим часом дорослі українці під час дозвілля найчастіше:
- читають новини у месенджерах (60%);
- переглядають стрічки соціальних мереж (59%);
- спілкуються у месенджерах з друзями, родичами, знайомими (57%);
- дивляться фільми, серіали, відео на YouTube або інших платформах (42%);
- читають щось цікаве в інтернеті - не у соціальних мережах (41%);
- дивляться телевізійні передачі (34%);
- перебувають на природі (24%);
- слухають радіо або подкасти (23%);
- присвячують час хобі (19%);
- займаються спортом (18%);
- читають книжки - друковані чи електронні, слухають аудіокниги (16%);
- грають в ігри - в тому числі онлайн (11%).
Дозвілля дорослих українців (інфографіка: sapiens.com.ua)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що найбільше читають українці та які книги в топі у молоді.
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