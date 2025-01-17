Не детективи та фантастику. Що читають українці та які книги в топі у молоді

Впродовж 2024 року більшість українців обирали для читання паперові варіанти книжок (друковані видання). Йдеться і про дітей, і про дорослих.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на результати всеукраїнського соціологічного дослідження рівня читання дітей і дорослих у 2024 році.

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Основні читацькі звички українців

Всеукраїнське соціологічне дослідження рівня читання українців впродовж 2024 року було проведене дослідницькою агенцією Info Sapiens на замовлення Українського інституту книги.

Йдеться про читацькі звички:

серед дітей (6-17 років);

серед дорослих (16 років і старше).

Ключові висновки дослідження свідчать про те, що більшість українців обирають паперові видання (друковані книги).

При цьому збільшується популярність покупок книжок онлайн (хоча фізичні книгарні залишаються основним місцем придбання).

В цілому ж у 2024 році громадяни купили на 10% більше книжок, ніж у 2023 році.

Серед основних причин для читання люди згадують найчастіше:

любов до читання;

самовдосконалення;

відпочинок;

можливість відволіктись;

отримання задоволення;

пізнання нового.

Частка друкованих україномовних книг серед прочитаних дорослими українцями у 2024 році зросла й становить 76%.

Частка друкованих книжок різними мовами (інфографіка: sapiens.com.ua)

Яким книжкам надають перевагу дорослі

Дорослі українці читають найчастіше друковані видання.

Дехто бере книгу до рук щодня. Інші - кілька разів на тиждень, на місяць, або й на рік.

Читання різних видів книжок (інфографіка: sapiens.com.ua)

При цьому у розрізі джерел отримання друкованих книг більшість українців згадують купівлю нових видань.

Дехто читає книжки, вже наявні у домашній бібліотеці. Інші - позичають у друзів, колег або знайомих.

Джерела отримання друкованих книг (інфографіка: sapiens.com.ua)

Коли українців попросили сказати, яку саме літературу вони читають (або слухають) - іноземну чи українську, класичних або сучасних авторів, то вподобання розподілились майже рівномірно:

40% читають українську класику;

34% - сучасних українських авторів;

34% - зарубіжну класику;

32% - сучасних іноземних авторів.

Література для читання (інфографіка: sapiens.com.ua)

Якщо любителі класики й сучасних українських авторів рівномірно розподілені серед різних вікових груп, то найбільш активними читачами сучасних іноземних авторів стала молодь віком 16-19 років.

Що читають діти та підлітки

Результати дослідження свідчать про те, що частка читачів серед дітей в Україні зростає. При цьому хлопці читають суттєво менше, ніж дівчата.

Половина дітей (52%) читає для задоволення, що більше, ніж у 2023 році. А ось кількість дітей, які читають "з-під палиці", зменшилась.

Примітно, що з віком залученість до щоденних читацьких практик спадає. Так, щоденно читають:

27% дітей віком 6-9 років;

21% дітей віком 14-17 років.

Найпопулярнішими форматами книжок серед дітей є друковані. На другому й третьому місцях - електронні та аудіокнижки.

Формати книжок (інфографіка: sapiens.com.ua)

Серед жанрів видань, які купують діти (або для дітей), найпопулярнішими стали:

книжки для дітей;

фантастика, фентезі;

підручники та навчальні посібники;

книжки для підлітків;

комікси;

сучасні детективи;

енциклопедії та словники.

Жанри, що купують діти/для дітей (інфографіка: sapiens.com.ua)

Тим часом серед найпопулярніших жанрів прочитаних у 2024 році книжок:

фантастика, фентезі;

підручники та навчальні посібники;

книжки для дітей;

книжки для підлітків;

сучасні детективи;

комікси;

трилери, містика, жахи;

енциклопедії та словники;

наукові та науково-популярні видання.

Жанри прочитаних книжок (інфографіка: sapiens.com.ua)