Книги доставлятимуть прямо до купе: на яких рейсах "Укрзалізниці" з'явилася нова послуга

Пасажири "Укрзалізниці" можуть замовляти українські книжки безпосередньо до свого вагона під час купівлі квитка. Послуга покликана підтримати вітчизняні видавництва та книгарні, які зазнають збитків через російські обстріли.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Головне:
Книжку можна замовити під час оформлення квитка та отримати на своїй полиці на початку поїздки.
Опція доступна на 4 міжнародних напрямках та у 10 флагманських поїздах внутрішнього сполучення.
У програмі лояльності УЗ доступні додаткові знижки та бонуси на електронні, паперові та аудіокниги.
Придбану під час оформлення квитка книжку пасажир отримує безпосередньо на своїй полиці на початку поїздки.
Послуга діє на міжнародних рейсах до таких країн:
Також опція доступна у флагманських поїздах внутрішнього сполучення:
У програмі лояльності перевізника доступні спеціальні пропозиції від партнерів за бали "Обіймашки":
Український видавничий бізнес зазнає системних втрат внаслідок повномасштабної війни.
Через російські удари по складах і друкарнях за останні місяці було знищено понад 10 мільйонів книжок. Купівля літератури в дорогу дає змогу підтримати роботу видавництв, книгарень та авторів.
Нагадаємо, що у разі оголошення повітряної тривоги чи загрози ворожого обстрілу пасажирам залізниці важливо чітко знати алгоритм дій задля власної безпеки.
Інструкції від залізничників допомагають зберегти життя як під час перебування на вокзалах, так і під час руху поїзда.
Пасажирам залізничної інфраструктури нагадують, що під час тривоги на вокзалі необхідно прямувати в укриття та суворо дотримуватися правил безпеки.
Якщо ж загроза застала безпосередньо в дорозі, пасажирам радять діяти за інструкціями персоналу поїзда для захисту від ракетних чи авіаційних ударів.