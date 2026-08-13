Книги будут доставлять прямо в купе: на каких рейсах "Укрзализныци" появилась новая услуга

Что делать пассажирам во время тревоги

Напомним, что в случае объявления воздушной тревоги или угрозы вражеского обстрела пассажирам железной дороги важно четко знать алгоритм действий по собственной безопасности.

Инструкции от железнодорожников помогают сохранить жизнь как во время пребывания на вокзалах, так и во время поезда.

Пассажирам железнодорожной инфраструктуры напоминают, что во время тревоги на вокзале необходимо направляться в укрытие и строго соблюдать правила безопасности.

Если угроза застала непосредственно в пути, пассажирам советуют действовать по инструкциям персонала поезда для защиты от ракетных или авиационных ударов.