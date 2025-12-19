UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Книга "Геній Ізраїлю" поповнила книжкову серію "Єврейська бібліотека", - Ложкін

Фото: книга "Геній Ізраїлю" поповнила книжкову серію "Єврейська бібліотека"
Автор: Юлія Бойко

Книга "Геній Ізраїлю. Стійкість маленької нації у нестабільному світі" відомого американського журналіста Дена Сінора та колумниста Jerusalem Post Сола Сінгера стала вже восьмою за переліком у книжковій серії "Єврейська бібліотека".

Як пише РБК-Україна, про це повідомив президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін.

"РБК-Україна" є інформаційним партнером виходу книги, що побачила світ у видавництві "Наш Формат" за сприяння родини Євгена Зінов'євича Черняка, Єврейської конфедерації України та комунікаційної агенції Ideas&Strategy.

Автори "Генію Ізраїлю" вже відомі читачам за їхнім попереднім бестселером «Країна стартапів: Історія ізраїльського економічного дива».

"У "Генії Ізраїлю" на прикладах конкретних героїв вони досліджують загальніший феномен ізраїльтян: яким чином країні, що впродовж майже вісімдесяти років перебуває у стані перманентної загрози, вдається розвиватися. При цьому випереджаючи за багатьма показниками інші розвинені і відносно затишні демократії", - розповів про новинку "Єврейської бібліотеки" Борис Ложкін.

У своїй книзі автори дійшли висновку, що ізраїльський феномен полягає насамперед у самих ізраїльтянах: як вони спілкуються один з одним; як їм вдається забувати про чвари і згуртовуватися, якщо їхньому спільному дому загрожує небезпека.

До складу цього феномену можна також віднести унікальну єврейську освіту, яка заохочує ініціативу; ізраїльську медицину і багато чого іншого.

"Усе це разом, попри усі негаразди, робить ізраїльтян одними з найщасливіших на планеті", - зазначив президент ЄКУ і анонсував продовження серії.

У "Єврейській бібліотеці", нагадаємо, публікуються перші видання українською мовою творів про євреїв та Ізраїль, що стали світовими бестселерами.

До "Генія Ізраїлю" у цій книжковій серії вже вийшли друком:

  • "Ізраїль. Історія відродження нації" д-ра Даніеля Гордіса;
  • "Моє життя" Голди Меїр;
  • "Моссад. Найвидатніші операції ізраїльської розвідки" та "Амазонки Моссаду. Жінки в ізраїльській розвідці" Міхаеля Бар-Зохара і Ніссіма Мішаля;
  • "Мова пророків. Життя Бен-Єгуди та неймовірне відродження івриту" Роберта Сент-Джона;
  • "Встань і вбий першим. Таємна історія ліквідацій ворогів Ізраїлю" Ронена Бергмана;
  • "Не злякаюся зла" Натана Щаранського.

Нагадаємо, презентація книги Натана Щаранського "Не злякаюся зла" відбулася цього року одночасно у Києві та Єрусалимі.

