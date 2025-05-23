Книгу радянського дисидента Щаранського "Не злякаюся зла" вперше видали українською

Видавництво "Фронезис" видало перший за 40 років український переклад книги радянського дисидента і політичного в’язня Натана Щаранського "Не злякаюся зла" . Презентація відбулась одночасно у Києві (в Національному історико-меморіальному заповіднику "Бабин Яр" ) та Єрусалимі.

Як відомо, Щаранського було засуджено за "зраду батьківщини" та «антирадянську агітацію і пропаганду» у 1977 році. Насправді він боровся за права людини і за права євреїв виїхати з Радянського Союзу до Ізраїлю. Його "антирадянська діяльність" полягала в організації демонстрацій та голодувань на знак протесту, а також у спілкуванні з зарубіжними журналістами.

Щаранський провів у в’язницях дев’ять років, у тому числі 400 днів – у карцерах. Його було звільнено лише після особистого втручання президента США Рональда Рейгана.

Книгу про перебування у в’язниці і свою боротьбу за права людини Щаранський написав після звільнення, а вперше вона була опублікована у 1988 році англійською мовою. Вона містить детальні описи допитів, психологічного тиску, тюремного побуту та поведінки тюремних наглядачів і співробітників КДБ.

Борис Ложкін, президент Єврейської конфедерації України, представляючи книгу в Єрусалимі, сказав, що сам Щаранський замислював її як посібник для тих, хто протистоїть режиму.

"Сорок років тому, коли було написано «Не злякаюся зла», це був режим радянський. Наразі, коли книгу нарешті видано українською мовою, триває боротьба вже з режимом імперським. І ця книга знов набула свого первісного значення – допомагати у боротьбі. Як на мене, чи не найголовніша з порад, яку дає шановний автор: не ставити за мету вижити за всяку ціну – це неминуче призводить до повної залежності від каральної системи. Якщо ж метою є залишитися вільним, то людина буде вільною навіть в ув’язненні", - сказав Ложкін.

Щаранський зазначив, що його книгу перекладали кількома мовами, але переклад на українську є дуже символічним, а також символічним є той факт, що презентація книги відбувається в Бабиному Яру.

"Бабин Яр – це символ Голокосту, людей, розстріляних від куль нацистського режиму. Але водночас Бабин Яр – це символ зусиль радянського авторитарного режиму стерти пам'ять про Голокост. І лише незалежна, демократична Україна наполягала на поверненні історії Бабиного Яру. Сьогодні сучасні лідери тоталітарної Росії намагаються стерти пам'ять та ідентичність усього народу. І тому Україна має боротися проти Росії", - сказав Щаранський.

За словами директорки НІМЗ "Бабин Яр" Рози Тапанової, для команди заповідника презентація цієї книги є продовженням роботи із повернення пам’яті у публічний простір.

"Сьогодні це надзвичайно актуальна книга і досвід. Що мене вразило? Напевно - масштаб. Масштаб духу людини. Досвід Натана, досвід Мустафи Джемілєва, досвід Максима Буткевича демонструє: якщо ти маєш стрижень, якщо віриш в перемогу правди - тебе не зламає жодна тюрма. Але мене вразило ще дещо. Історія Натана Щаранського – це історія не однієї людини, це історія двох. Його дружина Авіталь роками боролася за його звільнення. Вона стала голосом свободи для світу. І врешті, завдяки їй Щаранський вийшов на свободу. Це доказ, що нам дуже важлива підтримка один одного", - сказала Тапанова.

Участь у презентації у Києві взяв також перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця. На його переконання, вихід книжки "Не злякаюся зла" саме зараз – надзвичайно на часі.

"Цінність цієї книги, полягає в тому, що вона показує: для того, аби здолати зло, недостатньо емоцій. Ти не можеш бути сильним, якщо виявляєш лише емоції. Боротьба зі злом – це високотехнологічна справа, яка вимагає глибинних знань. Для того, щоб бути успішним, потрібно знати матеріальну частину. Матеріальною частиною є ось такі історії, в тому числі про Радянський союз і про боротьбу радянських євреїв зі злом", - сказав Кислиця.

Директор видавництва "Фронезис" та військовослужбовець Олег Проценко повідомив, що "виданням цієї книжки було виправлено ненавмисну несправедливість, коли книжка нашого земляка видана, як казав сам Щаранський, мовою його дитинства за десяток років після того, як вона з’явилася і за десяток перекладів іншими мовами світу".

"Не злякаюся зла" українською мовою побачила світ за сприяння Тамари та Олега Гороховських. Книга вийшла у серії "Єврейська бібліотека", започаткованій Єврейською конфедерацією України.

В Єрусалимі на презентації були присутні меценат видання Олег Гороховський, посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, депутати Кнесету, представники провідних ізраїльських медіа та української діаспори.

Інформаційні партнери презентації: Ми Україна, Oboz.ua, РБК-Україна, NV.ua, Telegraf.ua, 5 канал.