RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

Книга "Гений Израиля" пополнила книжную серию "Еврейская библиотека", - Ложкин

Фото: книга "Гений Израиля" пополнила книжную серию "Еврейская библиотека"
Автор: Юлия Бойко

Книга "Гений Израиля. Устойчивость маленькой нации в нестабильном мире" известного американского журналиста Дэна Синора и колумниста Jerusalem Post Сола Сингера стала уже восьмой по счету в книжной серии "Еврейская библиотека".

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин

"РБК-Украина" является информационным партнером выхода книги, увидевшей свет в издательстве "Наш Формат" при содействии семьи Евгения Зиновьевича Черняка, Еврейской конфедерации Украины и коммуникационного агентства Ideas&Strategy.

Авторы "Гения Израиля" уже известны читателям по их предыдущему бестселлеру "Страна стартапов: История израильского экономического чуда".

"В "Гении Израиля" на примерах конкретных героев они исследуют более общий феномен израильтян: каким образом стране, которая на протяжении почти восьмидесяти лет находится в состоянии перманентной угрозы, удается развиваться. При этом опережая по многим показателям другие развитые и относительно уютные демократии", - рассказал о новинке "Еврейской библиотеки" Борис Ложкин.

В своей книге авторы пришли к выводу, что израильский феномен заключается прежде всего в самих израильтянах: как они общаются друг с другом; как им удается забывать о распрях и сплачиваться, если их общему дому угрожает опасность.

К составу этого феномена можно также отнести уникальное еврейское образование, которое поощряет инициативу; израильскую медицину и многое другое.

"Все это вместе, несмотря на все проблемы, делает израильтян одними из самых счастливых на планете", - отметил президент ЕКУ и анонсировал продолжение серии.

В "Еврейской библиотеке", напомним, публикуются первые издания на украинском языке произведений о евреях и Израиле, ставших мировыми бестселлерами.

До "Гения Израиля" в этой книжной серии уже вышли в свет:

  • "Израиль. История возрождения нации" д-ра Даниэля Гордиса;
  • "Моя жизнь" Голды Меир;
  • "Моссад. Самые выдающиеся операции израильской разведки" и "Амазонки Моссада. Женщины в израильской разведке" Михаэля Бар-Зохара и Ниссима Мишаля;
  • "Язык пророков. Жизнь Бен-Иегуды и невероятное возрождение иврита" Роберта Сент-Джона;
  • "Встань и убей первым. Тайная история ликвидаций врагов Израиля" Ронена Бергмана;
  • "Не испугаюсь зла" Натана Щаранского.

Напомним, презентация книги Натана Щаранского "Не испугаюсь зла" состоялась в этом году одновременно в Киеве и Иерусалиме.

Читайте РБК-Украина в Google News