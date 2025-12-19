Книга "Гений Израиля" пополнила книжную серию "Еврейская библиотека", - Ложкин

"РБК-Украина" является информационным партнером выхода книги, увидевшей свет в издательстве "Наш Формат" при содействии семьи Евгения Зиновьевича Черняка, Еврейской конфедерации Украины и коммуникационного агентства Ideas&Strategy.

Авторы "Гения Израиля" уже известны читателям по их предыдущему бестселлеру "Страна стартапов: История израильского экономического чуда".

"В "Гении Израиля" на примерах конкретных героев они исследуют более общий феномен израильтян: каким образом стране, которая на протяжении почти восьмидесяти лет находится в состоянии перманентной угрозы, удается развиваться. При этом опережая по многим показателям другие развитые и относительно уютные демократии", - рассказал о новинке "Еврейской библиотеки" Борис Ложкин.

В своей книге авторы пришли к выводу, что израильский феномен заключается прежде всего в самих израильтянах: как они общаются друг с другом; как им удается забывать о распрях и сплачиваться, если их общему дому угрожает опасность.

К составу этого феномена можно также отнести уникальное еврейское образование, которое поощряет инициативу; израильскую медицину и многое другое.

"Все это вместе, несмотря на все проблемы, делает израильтян одними из самых счастливых на планете", - отметил президент ЕКУ и анонсировал продолжение серии.

В "Еврейской библиотеке", напомним, публикуются первые издания на украинском языке произведений о евреях и Израиле, ставших мировыми бестселлерами.

