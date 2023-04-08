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КНДР знову запустила ядерний безпілотник в Східне море

Фото: КНДР запустила ще один ядерний підводний дрон (voakorea.com)
Автор: Антон Малиновський

В суботу, 8 квітня, Північна Корея заявила про друге випробування підводного безпілотника з ядерним зарядом Haeil-2 у Східному морі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

Згідно до заяв КНДР, під час чотирьохденних навчань вони встановили, що безпілотник може знаходитись під водою 71 годину і вражати ціль на відстані 1000 кілометрів. Вибух БПЛА стався у Східному морі неподалік берегів міста Танчхон.

Зазначається, що звіт про випробування було опубліковано на наступний день після зустрічі США, Південної Кореї та Японії, на якій обговорювалось питання зростаючої ядерної загрози від КНДР.

Нагадаємо, що 24 березня Північна Корея вперше заявила про проведення випробувань нового підводного дрона з ядерною боєголовкою.

А 16 березня КНДР запустила міжконтинентальну балістичну ракету в акваторію Східного моря.

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КНДР