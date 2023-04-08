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КНДР снова запустила ядерный беспилотник в Восточное море

Фото: КНДР запустила еще один ядерный подводный дрон (voakorea.com)
Автор: Антон Малиновский

В субботу, 8 апреля, Северная Корея заявила о втором испытании подводного беспилотника с ядерным зарядом Haeil-2 в Восточном море.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC .

Согласно заявлениям КНДР, в ходе четырехдневных учений они установили, что беспилотник может находиться под водой 71 час и поражать цель на расстоянии 1000 километров. Взрыв БПЛА произошел в Восточном море у берегов города Танчхон.

Отчет об испытаниях был опубликован на следующий день после встречи США, Южной Кореи и Японии, на которой обсуждался вопрос растущей ядерной угрозы от КНДР.

Напомним, что 24 марта Северная Корея впервые заявила о проведении испытаний нового подводного дрона с ядерной боеголовкой.

А 16 марта КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету в акваторию Восточного моря.

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КНДР