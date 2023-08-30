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КНДР знову запустила балістичну ракету у бік Японії

Фото: КНДР знову запустила балістичну ракету у бік Японії (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Північна Корея запустила балістичну ракету в сторону Японького моря у середу, 30 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

"КНДР запустила балістичну ракету в бік Японського моря", - пише видання.

Нагадаємо, близько 04:00 23 серпня КНДР також запускала ракету - та пройшла повітряний простір Японії і продовжила рух в сторону Тихого океану.

Провальний запуск військового розвідувального супутника КНДР

31 травня цього року КНДР намагалася вивести на орбіту "супутник-шпигун" Malligyong-1. Однак, ракета-носій втратила тягу та впала в Жовте море.

16 червня Південна Корея підняла з дна моря декілька частин ракети та супутника. Після аналізу знайдених деталей експерти заявили, що "супутник" взагалі не мав користі в якості розвідувального.

Днями КНДР повторно заявила про наміри запустити супутник в напрямку Жовтого і Східно-Китайського морів 24-31 серпня.

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ЯпоніяКНДРракетна атака