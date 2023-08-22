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КНДР в кінця серпня знову спробує запустити військовий "супутник-шпигун"

Північна Корея, Вівторок 22 серпня 2023 03:55
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КНДР в кінця серпня знову спробує запустити військовий "супутник-шпигун" Фото: Північна Корея знову спробує запустити супутник-шпигун (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Північна Корея запустить військовий розвідувальний супутник в напрямку Жовтого і Східно-Китайського морів 24-31 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними японської берегової охорони, північнокорейський супутник у разі запуску виявиться за межами виключної економічної зони Японії.

Зазначається, що Японія співпрацюватиме з Південною Кореєю та Сполученими Штатами Америки для моніторингу запуску.

Провальний запуск військового розвідувального супутника КНДР

Північна Корея, 31 травня, намагалася вивести на орбіту "супутник-шпигун" Malligyong-1, однак Пхеньян зазнав невдачі. Ракета втратила тягу і впала у Жовте море.

Згодом, військові Південної Кореї розпочали заходи з пошуку частин об'єкта КНДР і 16 червня, підняли з дна моря перші частини ракети та супутника. Після детального аналізу основних частин космічної ракети-носія експерти дійшли висновку, що вони взагалі не мали військової користі як "супутник-розвідник".

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