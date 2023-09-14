КНДР здійснила запуск двох балістичних ракет під час візиту Кім Чен Ина до РФ

Північна Корея запустила дві балістичні ракети малої дальності у напрямку Японського моря під час візиту Кім Чен Ина до Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo .

Об'єднаний комітет начальників штабів південнокорейських збройних сил заявив, що Північна Корея запустила ракети із району Сунан біля Пхеньяну.

У Міністерстві оборони Японії зазначили, що ракети пролетіли на схід приблизно 350 і 650 кілометрів відповідно, при цьому вони досягли максимальної висоти 50 кілометрів, а потім впали неподалік східного узбережжя Корейського півострова, за межами виняткової економічної зони Японії.

Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда доручив відповідним міністерствам та відомствам зібрати повну інформацію про запущені в КНДР ракети.

Головний секретар кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно заявив на прес-конференції, що уряд подав офіційний протест Північній Кореї через посольство у Пекіні.

Ракетні пуски КНДР

Північна Корея регулярно проводить навчальні та випробувальні стрільби своїх балістичних ракет різної дальності.

Так, 30 серпня стало відомо про запуск КНДР балістичної ракети у бік Японського моря. А перед цим північнокорейська ракета після запуску 23 серпня пройшла повітряний простір Японії та продовжила рух у бік Тихого океану.

Зазначимо, що Північна Корея регулярно заявляє про свій "безперечний статус ядерної держави" і влаштовує регулярні пуски балістичних ракет у бік Східного та Жовтого морів. Нещодавно лідер КНДР Кім Чен Ин видав наказ наростити виробництво озброєння для "удосконалення боєздатності".

Тим часом Північна Корея двічі намагалася вивести на орбіту "військовий супутник-шпигун" Malligyong-1. Це відбувалося 31 травня та 23 серпня, і обидва рази – невдало. Наразі Південна Корея та США шукають уламки ракети на дні моря.