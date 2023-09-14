КНДР совершила запуск двух баллистических ракет во время визита Ким Чен Ына в РФ

Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря во время визита Ким Чен Ына в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo .

Объединенный комитет начальников штабов южнокорейских вооруженных сил заявил, что Северная Корея запустила ракеты из района Сунан возле Пхеньяна.

В Министерстве обороны Японии отметили, что ракеты пролетели на восток примерно 350 и 650 километров соответственно, при этом они достигли максимальной высоты в 50 километров, а затем упали недалеко от восточного побережья Корейского полуострова, за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Премьер-министр Фумио Кисида поручил соответствующим министерствам и ведомствам собрать полную информацию о запущенных в КНДР ракетах.

Главный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил на пресс-конференции, что правительство подало официальный протест Северной Корее через посольство в Пекине.

Ракетные пуски КНДР

Северная Корея регулярно проводит учебные и испытательные стрельбы своих баллистических ракет разной дальности.

Так, 30 августа стало известно о запуске КНДР баллистической ракеты в сторону Японского моря. А перед этим северокорейская ракета после запуска 23 августа прошла воздушное пространство Японии и продолжила движение в сторону Тихого океана.

Отметим, что Северная Корея регулярно заявляет о своем "бесспорном статусе ядерного государства", и устраивает регулярные пуски баллистических ракет в сторону Восточного и Желтого морей. Недавно лидер КНДР Ким Чен Ын издал приказ нарастить производство вооружения для "усовершенствования боеготовности".

Между тем, Северная Корея дважды пыталась вывести на орбиту "военный спутник-шпион" Malligyong-1. Это происходило 31 мая и 23 августа, и оба раза - неудачно. В настоящее время Южная Корея и США ищут обломки ракеты на дне моря.