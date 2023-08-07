Північна Корея збирається наростити виробництво зброї

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на KCNA.

Наприкінці тижня Кім перевірив оборонні підприємства з виробництва крилатих ракет, літальних апаратів та ракетних установок. Там він "палко звернувся" до робітників та керівництва з закликом "вдосконалювати боєготовність" і "чесно продовжувати історію оборонної промисловості".

Крім цього, він закликав запровадити масове виробництво "різних типів передових двигунів для стратегічної зброї".

Розробки КНДР

Північна Корея вже неодноразово заявляла про нібито "беззаперечний статус ядерної держави". Крім цього, керівництво країни регулярно повідомляє про чергові розробки.

Так, 2 квітня КНДР заявила про друге випробування підводного безпілотника з ядерним зарядом Haeil-2, який нібито проплив 1000 кілометрів і вибухнув в Східному морі.

Пізніше вони намагались запустити військовий розвідувальний супутник. Однак, ця спроба провалилась - він впав в водах Жовтого моря.

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