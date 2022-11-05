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КНДР здійснила нові запуски балістичних ракет: подробиці

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Субота 05 листопада 2022 12:13
КНДР здійснила нові запуски балістичних ракет: подробиці Фото: КНДР здійснила нові запуски балістичних ракет (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У суботу, 5 листопада, Північна Корея здійснила нові запуски балістичних ракет малої дальності у бік Жовтого моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Так, у суботу Генштаб Південної Кореї зафіксував запуски ракет з округу Тонгрім у провінції Північний Пхеньян приблизно між 11:32 та 11:59 за місцевим часом.

Чотири балістичні ракети пролетіли близько 130 кілометрів із максимальною швидкістю близько 6 тисяч кілометрів на годину (5 махів).

За даними Генштабу Південної Кореї, остання провокація КНДР відбулася в останній день тривалих широкомасштабних спільних авіаційних навчань Півдня та США.

Нагадаємо, КНДР почастішала запуски балістичних ракет у бік Японського моря. Такі запуски фіксують уже кілька днів поспіль.

У МЗС України відреагували на ситуацію та заявили, що провокаційні дії КНДР загрожують регіональній стабільності.

У Пентагоні, у свою чергу, пригрозили КНДР зміною режиму у разі ядерної атаки на США або союзників.

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