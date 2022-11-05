КНДР здійснила нові запуски балістичних ракет: подробиці

У суботу, 5 листопада, Північна Корея здійснила нові запуски балістичних ракет малої дальності у бік Жовтого моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

Так, у суботу Генштаб Південної Кореї зафіксував запуски ракет з округу Тонгрім у провінції Північний Пхеньян приблизно між 11:32 та 11:59 за місцевим часом.

Чотири балістичні ракети пролетіли близько 130 кілометрів із максимальною швидкістю близько 6 тисяч кілометрів на годину (5 махів).