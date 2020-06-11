В КНДР заявили, что вмешательство США в межкорейские дела может повлиять на выборы

Фото: встреча Трампа с Ким Чен Ыном (whitehouse.gov)

КНДР оборвала все линии связи с Южной Кореей

Северная Корея в четверг заявила, что Соединенные Штаты Америки (США) не имеют права комментировать межкорейские дела. В КНДР отмечают, что в интересах Вашингтона молчать, если они хотят успешных президентских выборов.

Об этом сообщает Reuters.

Заявление было сделано после того, как Государственный департамент США заявил, что разочарован Северной Кореей за приостановку линии связи с Южной Кореей во вторник.

"Меня тошнит от двусторонности США, которые стремятся наладить межкорейские отношения, когда они показывают признаки прогресса, но действуют, когда это кажется кислым", - заявил северокорейский дипломат Квон Чон Ган.

Он добавил, что вмешательство США в межкорейские дела повлияет на проведение выборов.

"Это (невмешательство, - ред.) не только отвечало бы интересам Соединенных Штатов, но и способствовало бы успешным предстоящим президентским выборам", - сказал Квон.

Ранее сообщалось, что Северная Корея (КНДР) обрывает все линии связи с Южной Кореей, таким образом прекращая попытки стран договориться о сотрудничестве.

Напомним, на саммите в 2018 году Сеул и Пхеньян достигли соглашения о полной денуклеаризации Корейского полуострова.

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Автор: Инна Собора