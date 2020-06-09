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КНДР обрывает все линии связи с Южной Кореей

Новости » Политика     09.06.2020 - 03:39
КНДР обрывает все линии связи с Южной Кореей
Фото: Ким Чен Ын на встрече с Мун Чже Ином (KCNA)

Блокирование лини связи с Сеулом начинается в 9 утра по местному времени в Пхеньяне

Северная Корея (КНДР) обрывает все линии связи с Южной Кореей, таким образом прекращая попытки стран договориться о сотрудничестве. Связь Пхеньяна с Сеулом будет заблокирувана в полдень во вторник, 9 июня.

Об этом, ссылаясь на заявление государственного агентства КНДР, сообщает агентсво AFP.

По киевскому времени это буде 6 часов утра. Согласно заявлению Пхеньяна, "этот станет первым шагом на пути к закрытию всех способов связи с Сеулом". Также это поможет оградиться от "предательства южнокорейских властей"

Решение приняла Ким Е Чжон - сестра лидера КНДР, первый заместитель заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи, а также зампред партии Ким Ен Чхор.

Также между сторонами будут прерваны военные и политические связи. Все эти шаги в КНДР предприняли в ответ на обнаруженную агитацию и критику лидера - Ким Чен Ына. Агитацию пересылали воздушными шарами активисты и беженцы с Северной Кореи. Также к шарам прикрепляли флешки с информацией и деньги.

Пхеньян заявил, что эти действия перечеркивают результат тех трех встреч, которые прошли между Ким Чен Ыном и президентом Южной Корей на Мун Чжэ Ином.

Так, в апреле 2018 года лидер КНДР и президент Южной Кореи провели историческую встречу в южной части демилитаризованной зоны, разделяющей две страны. Ким Чен Ын стал первым северокорейским лидером, который ступил на землю Южной Кореи после почти 70-летней войны.

Напомним, на саммите в 2018 году Сеул и Пхеньян достигли соглашения о полной денуклеаризации Корейского полуострова.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новости Украины КНДРЮжная КореяКим Чен Ын
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