ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У КНДР заявили, що втручання США в міжкорейські справи може вплинути на вибори

Новини » Політика     11.06.2020 - 03:05
У КНДР заявили, що втручання США в міжкорейські справи може вплинути на вибори
Фото: зустріч Трампа з Кім Чен Ином (whitehouse.gov)

КНДР обірвала всі лінії зв'язку з Південною Кореєю

Північна Корея в четвер заявила, що Сполучені Штати Америки (США) не мають права коментувати міжкорейські справи. В КНДР відзначають, що в інтересах Вашингтона мовчати, якщо вони хочуть успішних президентських виборів.

Про це повідомляє Reuters.

Заяву було зроблено після того, як Державний департамент США заявив, що розчарований Північною Кореєю за призупинення лінії зв'язку з Південною Кореєю у вівторок.

"Мене нудить від двобічності США, які прагнуть налагодити міжкорейські відносини, коли вони показують ознаки прогресу, але діють, коли це здається кислим", - заявив північнокорейський дипломат Квон Чон Ган.

Він додав, що втручання США в міжкорейські справи вплине на проведення виборів.

"Це (невтручання, - ред.) не тільки відповідало б інтересам Сполучених Штатів, але й сприяло б успішним майбутнім президентським виборам", - сказав Квон.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея (КНДР) обриває усі лінії зв'язку з Південною Кореєю, таким чином припиняючи спроби країн домовитися про співпрацю.

Нагадаємо, на саміті в 2018 році Сеул і Пхеньян досягли угоди про повної денуклеаризації Корейського півострова.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Инна Собора

Теги Новини України КНДРСполучені Штати Америки
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся