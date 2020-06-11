У КНДР заявили, що втручання США в міжкорейські справи може вплинути на вибори

Фото: зустріч Трампа з Кім Чен Ином (whitehouse.gov)

КНДР обірвала всі лінії зв'язку з Південною Кореєю

Північна Корея в четвер заявила, що Сполучені Штати Америки (США) не мають права коментувати міжкорейські справи. В КНДР відзначають, що в інтересах Вашингтона мовчати, якщо вони хочуть успішних президентських виборів.

Про це повідомляє Reuters.

Заяву було зроблено після того, як Державний департамент США заявив, що розчарований Північною Кореєю за призупинення лінії зв'язку з Південною Кореєю у вівторок.

"Мене нудить від двобічності США, які прагнуть налагодити міжкорейські відносини, коли вони показують ознаки прогресу, але діють, коли це здається кислим", - заявив північнокорейський дипломат Квон Чон Ган.

Він додав, що втручання США в міжкорейські справи вплине на проведення виборів.

"Це (невтручання, - ред.) не тільки відповідало б інтересам Сполучених Штатів, але й сприяло б успішним майбутнім президентським виборам", - сказав Квон.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея (КНДР) обриває усі лінії зв'язку з Південною Кореєю, таким чином припиняючи спроби країн домовитися про співпрацю.

Нагадаємо, на саміті в 2018 році Сеул і Пхеньян досягли угоди про повної денуклеаризації Корейського півострова.

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Автор: Инна Собора