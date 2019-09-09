В КНДР заявили о готовности возобновить ядерные переговоры с США

В Северной Кореи заявили, что готовы возобновить ядерные переговоры с США в конце сентября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В то же время отмечается, что переговоры станет невозможно восстановить, если Вашингтон не предпримет новый подход.

Северокорейский лидер Ким Чен Ун согласился 30 июня на встрече с президентом США Дональдом Трампом возобновить переговоры на рабочем уровне, которые затормозились после провального февральского саммита в Ханое, но это все еще не произошло, несмотря на неоднократные обращения Вашингтона.

В заявлении официального северокорейского информационного агентства KCNA вице-министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хуэй сказал, что Пхеньян готов провести "всесторонние переговоры" с Соединенными Штатами в конце сентября в то время и в месте, согласованном между обеими сторонами.

Трампа спросили о предложении, когда он разговаривал с журналистами в Белом доме, и сказал, что переговоры всегда были хорошей идеей.

"Посмотрим, что произойдет", - сказал он.

Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео надеется, что переговоры США и Северной Кореи (КНДР) могут возобновиться.

Напомним, Северная Корея (КНДР) считает невозможными переговоры с Южной Кореей, пока Сеул совместно с военными Соединенных Штатов проводит военные учения.