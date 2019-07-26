Помпео анонсировал возобновление ядерных переговоров с КНДР

Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

По его словам, переговоры пройдут уже через пару недель

Госсекретарь Майк Помпео заявил о возможном возобновлении переговоров о ядерном разоружении с Северной Кореей в самом скором времени. Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

Он отметил, что США ожидают от лидера КНДР Ким Чен Ына выполнения обещания о ядерном разоружении.

"Мы по-прежнему убеждены в возможности движения вперед с помощью дипломатии, достижении решения путем переговоров", - сказал Помпео.

Он добавил, что рабочие переговоры с Пхеньяном, скорее всего, начнутся уже "через пару недель".

Напомним, Северная Корея (КНДР) в четверг 25 июля произвела пуск двух неизвестных ракет в Японском море. Сообщалось, что расстояние полета составило около 430 км, что, по словам военных, свидетельствует о схожести данных снарядов с ракетой малой дальности, которую Пхеньян запускал в мае.

РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп30 июля после встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне между двумя Кореями заявил, что они смогли договориться о возобновлении зашедших в тупик ядерных переговоров.