ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Помпео анонсировал возобновление ядерных переговоров с КНДР

Новости » Политика    26.07.2019 - 02:23
Помпео анонсировал возобновление ядерных переговоров с КНДР
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

По его словам, переговоры пройдут уже через пару недель

Госсекретарь Майк Помпео заявил о возможном возобновлении переговоров о ядерном разоружении с Северной Кореей в самом скором времени. Об этом он сказал в интервью Bloomberg.

Он отметил, что США ожидают от лидера КНДР Ким Чен Ына выполнения обещания о ядерном разоружении.

"Мы по-прежнему убеждены в возможности движения вперед с помощью дипломатии, достижении решения путем переговоров", - сказал Помпео.

Он добавил, что рабочие переговоры с Пхеньяном, скорее всего, начнутся уже "через пару недель".

Напомним, Северная Корея (КНДР) в четверг 25 июля произвела пуск двух неизвестных ракет в Японском море. Сообщалось, что расстояние полета составило около 430 км, что, по словам военных, свидетельствует о схожести данных снарядов с ракетой малой дальности, которую Пхеньян запускал в мае.

РБК-Украина писало, что президент США Дональд Трамп30 июля после встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне между двумя Кореями заявил, что они смогли договориться о возобновлении зашедших в тупик ядерных переговоров

США и КНДР возобновят ядерные переговоры, - Трамп Со стороны КНДР закрыли демилитаризованную зону на время визита Трампа
Новости Украины КНДРядерная безопасностьМайк Помпео
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь