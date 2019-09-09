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У КНДР заявили про готовність відновити ядерні переговори з США

Новини » Політика    09.09.2019 - 23:05
У КНДР заявили про готовність відновити ядерні переговори з США
Фото: Кім Чен Ин і Дональд Трамп (facebook.com/WhiteHouse)

Переговори можуть відновити в кінці вересня

У Північній Кореї заявили, що готові відновити ядерні переговори з США в кінці вересня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У той же час відзначається, що переговори буде неможливо відновити, якщо Вашингтон не зробить новий підхід.

Північнокорейський лідер Кім Чен Ун погодився 30 червня на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом відновити переговори на робочому рівні, які загальмувалися після провального лютневого саміту в Ханої, але це все ще не сталося, незважаючи на неодноразові звернення Вашингтона.

В заяві офіційного північнокорейського інформаційного агентства KCNA віце-міністр закордонних справ Північної Кореї Чхве Сон Хуей сказав, що Пхеньян готовий провести всебічні переговори із Сполученими Штатами в кінці вересня в той час та у місці, узгодженому між обома сторонами.

Трампа запитали про реченні, коли він розмовляв з журналістами у Білому домі, і сказав, що переговори завжди були хорошою ідеєю.

"Подивимося, що станеться", - сказав він.

Раніше державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео сподівається, що переговори США та Північної Кореї (КНДР) можуть поновитися.

Нагадаємо, Північна Корея (КНДР) вважає неможливими переговори з Південною Кореєю, поки Сеул спільно з військовими Сполучених Штатів проводить військові навчання.

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