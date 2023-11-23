КНДР заявила, що "супутник-шпигун" розпочне розвідувальну місію в грудні

Крім цього, державні ЗМІ КНДР заявили, що Кім Чен Ин вже переглянув перші аерокосмічні фотографії військових баз на США на Гуамі, нібито надіслані супутником.

Невдалі спроби КНДР вивести супутник-шпигун на орбіту

Наприкінці травня цього року КНДР намагалася вивести на орбіту "супутник-шпигун" Malligyong-1, проте ракета-носій втратила поїзд і впала в Жовте море.

Пізніше, 16 червня, Південна Корея підняла з дна моря кілька частин ракети та супутника. Після аналізу знайдених деталей експерти заявили, що "супутник" взагалі не мав користі як розвідувальний.

КНДР зробила другу спробу запуску супутника 23 серпня. У Токіо заявили, що Пхеньян використав заборонену технологію балістичних ракет і що снаряд пролетів через повітряний простір поблизу Окінави.

А 22 листопада Північна Корея повідомила про успішний запуск балістичної ракети із супутником-шпигуном на борту.

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