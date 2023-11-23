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КНДР заявила, що "супутник-шпигун" розпочне розвідувальну місію в грудні

Фото: "супутник-шпигун" КНДР почне роботу в грудні (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Північна Корея заявила, що нещодавно запущений військовий розвідувальний супутник почне свою місію у грудні цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

Крім цього, державні ЗМІ КНДР заявили, що Кім Чен Ин вже переглянув перші аерокосмічні фотографії військових баз на США на Гуамі, нібито надіслані супутником.

Невдалі спроби КНДР вивести супутник-шпигун на орбіту

Наприкінці травня цього року КНДР намагалася вивести на орбіту "супутник-шпигун" Malligyong-1, проте ракета-носій втратила поїзд і впала в Жовте море.

Пізніше, 16 червня, Південна Корея підняла з дна моря кілька частин ракети та супутника. Після аналізу знайдених деталей експерти заявили, що "супутник" взагалі не мав користі як розвідувальний.

КНДР зробила другу спробу запуску супутника 23 серпня. У Токіо заявили, що Пхеньян використав заборонену технологію балістичних ракет і що снаряд пролетів через повітряний простір поблизу Окінави.

А 22 листопада Північна Корея повідомила про успішний запуск балістичної ракети із супутником-шпигуном на борту.

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КНДР