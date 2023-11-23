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КНДР заявила, что "спутник-шпион" начнет разведывательную миссию в декабре

Фото: "спутник-шпион" КНДР начнет работу в декабре (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Северная Корея заявила, что недавно запущенный военный разведывательный спутник начнет свою миссию в декабре этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo.

Кроме того, государственные СМИ КНДР заявили, что Ким Чен Ын уже просмотрел первые аэрокосмические фотографии военных баз на США на Гуаме, якобы присланные спутником.

Неудачные попытки КНДР вывести спутник-шпион на орбиту

В конце мая этого года КНДР пыталась вывести на орбиту "спутник-шпион" Malligyong-1, однако ракета-носитель потеряла поезд и упала в Желтое море.

Позже, 16 июня, Южная Корея подняла со дна моря несколько частей ракеты и спутника. После анализа найденных деталей эксперты заявили, что "спутник" вообще не имел пользы как разведывательный.

КНДР предприняла вторую попытку запуска спутника 23 августа. В Токио заявили, что Пхеньян использовал запрещенную технологию баллистических ракет и что снаряд пролетел через воздушное пространство вблизи Окинавы.

А 22 ноября Северная Корея сообщила об успешном запуске баллистической ракеты со спутником-шпионом на борту.

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КНДР