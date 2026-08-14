КНДР заявила про "поріг ядерної війни" та пригрозила США і Південній Кореї

Пхеньян накинувся з погрозами на Вашингтон та Сеул

США та Південна Корея планують розпочати спільні військові навчання 17 серпня.

Цьогоріч під час підготовки до них враховують новий досвід, який Північна Корея, ймовірно, отримала завдяки участі у війні Росії проти України.

Однак плани Вашингтона та Сеула обурили Пхеньян - він виступив із новою порцією попереджень та погроз.

"КНДР не потерпить серйозної конфронтаційної ситуації, яку створюють ворожі держави", - заявили в МЗС Північної Кореї.

Ба більше, у відомстві додали, що країна готова "скористатися своїм правом на самооборону". Про що конкретно йдеться - наразі невідомо.

Північна Корея обурена переглядом ядерної стратегії США

На тлі останніх подій КНДР також почала критикувати американську ядерну стратегію, яку наразі переглядають.

Пхеньян звинувачує Вашингтон у тому, що він тривалий час використовує ядерний потенціал як ключовий інструмент для реалізації своїх "гегемонних та агресивних політичних і військових цілей".

"Нова ядерна доктрина США є серйозним небезпечним фактором, оскільки вона руйнує ядерний баланс у світі, ескалює гонку ядерних озброєнь та ставить глобальну безпеку на поріг ядерної війни", - заявили в МЗС Північної Кореї.

Водночас заступник міністра оборони США Елбрідж Колбі запевнив, що кардинальних змін у ядерній стратегії Вашингтона не планується.