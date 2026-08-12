КНДР запустила балістику, попереджаючи США та Південну Корею

Пхеньян показово запустив свою балістику у напрямку Східного моря реагуючи на спільні маневри Сеулу та Вашингтону, які планують провести військові навчання. Таким чином КНДР намагається сигналізувати супротивникам про свої наміри на випадок ескалації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

Пхеньян рішуче засуджує ці навчання, називаючи їх військовими репетиціями. Під час попередніх маневрів союзників Північна Корея також проводила власні випробування зброї, демонструючи таким чином протест проти дій Сеула і Вашингтона.

Новий запуск відбувся на тлі підготовки Південної Кореї та США до щорічних спільних військових навчань, які мають розпочатися наступного тижня.

За даними Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї (JCS), ракету виявили близько 6:00 ранку. Її запустили з району Вонсана на східному узбережжі КНДР.

Контекст новини

Це вже друга балістика, яку запускає КНДР за останній час. Попередній ракетний запуск відбувся минулого четверга. Після нового запуску Південна Корея, США та Японія заявили про підтримання бойової готовності та продовження обміну інформацією щодо дій КНДР.

Тим часом стало відомо, що РФ почала дедалі активніше застосовувати північнокорейську балістику під час своїх атак на Україну. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Раніше очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга заявив на брифінгу, що ракетні підрозділи КНДР у Росії в разі розгортання одразу стануть законною воєнною ціллю.