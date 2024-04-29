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КНДР завдяки співпраці з Росією прагне відновити економіку, - FT

Фото: північнокорейський диктатор Кім чен Ін та російський диктатор Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Економіка в КНДР покращується за рахунок російських поставок продовольства, сировини та нафтопродуктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Financial Times.

Війна в Україні, за словами експерта, зміцнила відносини російського диктатора Володимира Путіна та північнокорейського Кім чен Ина.

"Конфлікт в Україні став для Північної Кореї справжнім успіхом. Після кількох років важких випробувань, які випали на долю простих північнокорейців під час пандемії коронавірусу, Кім Чен Ин, схоже, має намір використати частину отриманого прибутку для підвищення рівня життя та розширення промислової бази", - повідомив джерелу вчений аналітичного центру Sejong Institute у Сеулі Пітер Уорд.

Економіка КНДР залежить від видобутку вугілля, виробництва бетону та промислових пластмас, тримається на плаву завдяки продовольству, паливу та добривам із сусіднього Китаю.

Точний стан економіки Північної Кореї неможливо оцінити через відсутність надійних офіційних даних.

 

Відносини КНДР та РФ

КНДР допомагає Росії у війні проти України, постачаючи ракети. Стало відомо, що Північна Корея відправила 7 тисяч контейнерів із військовою допомогою Росії.

Раніше ми писали, що КНДР відправляла зброю РФ через Китай.

До речі, за інформацією The Financial Times, Росія розпочала прямі постачання нафти до КНДР.

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Російська ФедераціяКНДРКім Чен Ин