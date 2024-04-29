КНДР благодаря сотрудничеству с Россией стремится восстановить экономику,- FT

Война в Украине, по словам эксперта, укрепила отношения российского диктатора Владимира Путина и северокорейского Ким чен Ына.

"Конфликт в Украине стал для Северной Кореи настоящим успехом. После нескольких лет тяжелых испытаний, которые выпали на долю простых северокорейцев во время пандемии коронавируса, Ким Чен Ын, похоже, намерен использовать часть полученной прибыли для повышения уровня жизни и расширения промышленной базы", - сообщил источнику ученый аналитического центра Sejong Institute в Сеуле Питер Уорд.

Экономика КНДР зависит от добычи угля, производства бетона и промышленных пластмасс, держится на плаву благодаря продовольствию, топливу и удобрениям из соседнего Китая.

Точное состояние экономики Северной Кореи невозможно оценить из-за отсутствия надежных официальных данных.