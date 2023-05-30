UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

КНДР запустить військовий розвідувальний супутник для спостереження за армією США,- ЗМІ

Фото: КНДР прагне за допомогою супутника стежити на військами США (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Північна Корея, в червні, запустить свій перший військовий розвідувальний супутник для прямого спостереження за військовою діяльністю США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Збройні сили Південної Кореї та Сполучених Штатів Америки розпочали найбільші в історії військові навчання. Вони спрямовані на покращення оперативної сумісності та готовності союзників протистояти загрозам з боку КНДР.

Представник Центральної військової комісії правлячої Трудової партії Північної Кореї заявив, що спільні військові навчання США і Південної Кореї вимагають від Пхеньяна "засобів, здатних збирати інформацію про військові дії противника в режимі реального часу".

У КНДР не повідомляли точну дату запуску військового супутника, однак напередодні попередили японську берегову охорону про плани вивести його на орбіту в період з 31 травня по 11 червня.

Японія, у свою чергу, виразила готовність знищити будь-яку ракету КНДР, яка порушить її повітряний простір та перевела засоби захисту від балістичних ракет у стан бойової готовності.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиКНДР