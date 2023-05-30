КНДР запустит военный разведывательный спутник для наблюдения за армией США, - СМИ

Северная Корея, в июне, запустит свой первый военный разведывательный спутник для прямого наблюдения за военной деятельностью США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Вооруженные силы Южной Кореи и Соединенных Штатов Америки начали крупнейшие в истории военные учения. Они направлены на улучшение оперативной совместимости и готовности союзников противостоять угрозам с КНДР.
Представитель Центральной военной комиссии правящей Трудовой партии Северной Кореи заявил, что совместные военные учения США и Южной Кореи требуют от Пхеньяна "средств, способных собирать информацию о военных действиях противника в режиме реального времени".
В КНДР не сообщали точной даты запуска военного спутника, однако накануне предупредили японскую береговую охрану о планах вывести его на орбиту в период с 31 мая по 11 июня.
Япония выразила готовность уничтожить любую ракету КНДР, которая нарушит ее воздушное пространство и перевела средства защиты от баллистических ракет в состояние боевой готовности.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.