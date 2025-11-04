КНДР запустила в Жовте море 10 ракет під час візиту Гегсета на кордон

Збройні сили КНДР запустили близько 10 ракет у бік Жовтого моря за годину до прибуття глави Пентагону Піта Гегсета до демілітаризованої зони між КНДР та Південною Кореєю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Yonhap.
Північна Корея випустила близько 10 ракет із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) у бік Жовтого моря. Це збіглося зі спільним візитом керівників оборонних служб Південної Кореї та Сполучених Штатів до демілітаризованої зони, що розділяє дві Кореї.
Третього листопада міністри оборони Республіки Корея та США вперше з 2017 року відвідали разом демілітаризовану зону.
Також військові підтвердили, що КНДР випустила ще 10 ракет у суботу, 1 листопада, коли президент Південної Кореї Лі Дже Мен та лідер Китаю Сі Цзіньпін проводили переговори на вищому рівні в південно-східному місті Кьонджу з нагоди саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.
"Наші військові уважно стежать за діями Північної Кореї, підтримуючи високу спільну боєздатність Республіки Корея та США", - заявили в Комітеті начальників штабів ЗС Республіки Корея.
Хоча пуски КНДР з використанням реактивних систем залпового вогню не порушують резолюції Ради Безпеки ООН, її 240-мм реактивна система залпового вогню ставить Сеул та прилеглі до нього райони в зону дії цілей.
Як писало РБК-Україна, 28 жовтня Північна Корея провела в Жовтому морі випробування крилатої ракети класу "море-поверхня".
Ракета, яка спеціально переобладнана для корабельних запусків, була запущена вертикально і пролетіла за 2 години 10 хвилин.
Інші деталі, зокрема назву ракети, точну дальність і місце старту не розкривають.
Це сталось напередодні візиту президента США Дональда Трампа на саміт АТЕС.
У відповідь Трамп пообіцяв "зайнятися цією країною".