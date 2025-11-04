КНДР запустила в Желтое море 10 ракет во время визита Гегсета на границу

Вооруженные силы КНДР запустили около 10 ракет в сторону Желтого моря за час до прибытия главы Пентагона Пита Хегсета в демилитаризованную зону между КНДР и Южной Кореей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Yonhap.
Северная Корея выпустила около 10 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО) в сторону Желтого моря. Это совпало с совместным визитом руководителей оборонных служб Южной Кореи и Соединенных Штатов в демилитаризованную зону, разделяющую две Кореи.
Третьего ноября министры обороны Республики Корея и США впервые с 2017 года посетили вместе демилитаризованную зону.
Также военные подтвердили, что КНДР выпустила еще 10 ракет в субботу, 1 ноября, когда президент Южной Кореи Ли Чжэ Мэн и лидер Китая Си Цзиньпин проводили переговоры на высшем уровне в юго-восточном городе Кенджу по случаю саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
"Наши военные внимательно следят за действиями Северной Кореи, поддерживая высокую совместную боеспособность Республики Корея и США", - заявили в Комитете начальников штабов ВС Республики Корея.
Хотя пуски КНДР с использованием реактивных систем залпового огня не нарушают резолюции Совета Безопасности ООН, ее 240-мм реактивная система залпового огня ставит Сеул и прилегающие к нему районы в зону действия целей.
Как писало РБК-Украина, 28 октября Северная Корея провела в Желтом море испытания крылатой ракеты класса "море-поверхность".
Ракета, которая специально переоборудована для корабельных запусков, была запущена вертикально и пролетела за 2 часа 10 минут.
Другие детали, в частности название ракеты, точную дальность и место старта не раскрывают.
Это произошло накануне визита президента США Дональда Трампа на саммит АТЭС.
В ответ Трамп пообещал "заняться этой страной".