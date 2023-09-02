UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

КНДР запустила відразу кілька крилатих ракет у напрямку Жовтого моря

Фото: КНДР запустила відразу кілька крилатих ракет у Жовте море (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Північна Корея випустила відразу кілька крилатих ракет у напрямку Жовтого моря у суботу, 2 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карти Yonhap.

Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї оголосив, що запуск ракет військами КНДР відбувся близько 4 години ранку.

"Зміцнюючи наш моніторинг та пильність, наші збройні сили підтримують повну готовність у тісній співпраці зі Сполученими Штатами", - йдеться у повідомленні комітету начальників штабів.

Після 11-денних навчань Південної Кореї та США "Щит свободи Ульчі", які завершилися 30 серпня, Північна Корея розпочала військові командно-штабні навчання, що включають сценарій окупації території Південної Кореї, і на початку цього тижня випустила дві балістичні ракети малої дальності у бік вод. біля свого східного узбережжя.

У КНДР заявили, що запуск ракети був навчанням з завдання тактичного ядерного удару по великих командних центрах і аеродромах у Південній Кореї.

Ракетні удари КНДР

Нагадаємо, що 30 серпня стало відомо про запуск КНДР балістичної ракети у бік Японського моря. А перед цим північнокорейська ракета після запуску 23 серпня пройшла повітряний простір Японії та продовжила рух у бік Тихого океану.

Зазначимо, що Північна Корея регулярно заявляє про свій "безперечний статус ядерної держави" і влаштовує регулярні пуски балістичних ракет у бік Східного та Жовтого морів. Нещодавно лідер КНДР Кім Чен Ин видав наказ наростити виробництво озброєння для "удосконалення боєздатності".

Тим часом Північна Корея двічі намагалася вивести на орбіту "військовий супутник-шпигун" Malligyong-1. Це відбувалося 31 травня та 23 серпня, і обидва рази – невдало. Наразі Південна Корея та США шукають уламки ракети на дні моря.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КНДРСеверная Корея