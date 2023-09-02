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КНДР запустила сразу несколько крылатых ракет в направлении Желтого моря

Фото: КНДР запустила сразу несколько крылатых ракет в Желтое море (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Северная Корея выпустила сразу несколько крылатых ракет в направлении Желтого моря в субботу, 2 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карты Yonhap.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи объявил, что запуск ракет войсками КНДР состоялся около 4 часов утра.

"Укрепляя наш мониторинг и бдительность, наши вооруженные силы поддерживают полную готовность в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами", - говорится в сообщении комитета начальников штабов.

После 11-дневных учений Южной Кореи и США "Щит свободы Ульчи", которые завершились 30 авгста, Северная Корея начала военные командно-штабные учения, включающие сценарий оккупации территории Южной Кореи, и в начале этой недели выпустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону вод у своего восточного побережья.

В КНДР заявили, что запуск ракеты был учением по нанесению тактического ядерного удара по крупным командным центрам и аэродромам в Южной Корее.

Ракетные удары КНДР

Напомним, что 30 августа стало известно о запуске КНДР баллистической ракеты в сторону Японского моря. А перед этим северокорейская ракета после запуска 23 августа прошла воздушное пространство Японии и продолжила движение в сторону Тихого океана.

Отметим, что Северная Корея регулярно заявляет о своем "бесспорном статусе ядерного государства", и устраивает регулярные пуски баллистических ракет в сторону Восточного и Желтого морей. Недавно лидер КНДР Ким Чен Ын издал приказ нарастить производство вооружения для "усовершенствования боеготовности".

Между тем, Северная Корея дважды пыталась вывести на орбиту "военный спутник-шпион" Malligyong-1. Это происходило 31 мая и 23 августа, и оба раза - неудачно. В настоящее время Южная Корея и США ищут обломки ракеты на дне моря.

 

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