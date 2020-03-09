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КНДР запустила три ракети у бік Японського моря

Новини » В світі     09.03.2020 - 02:32
КНДР запустила три ракети у бік Японського моря
Ілюстративне фото (kcna.kp)

Ракети пролетіли близько 200 км

КНДР провела пуск трьох невпізнаних снарядів у напрямку Японського моря. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Yonhap.

За даними південнокорейських військових, запуск був проведений з району міста Сондок в провінції Хамген-Намдо і пролетіли близько 200 км.

"Наші військові дотримуються готовності на випадок подальших запусків і спостерігають на регіоном", - заявив Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

Агентство Кyodo передає з посиланням на уряд Японії, що КНДР провела пуски балістичних ракет. Виняткової економічної зони Японії вони не досягли.

Берегова охорона рекомендувала знаходяться в Японському морі суднам проявляти обережність.

Нагадаємо, 2 березня Північна Корея провела пуск двох невпізнаних снарядів у бік Японського моря. До цього КНДР провела пуск двох снарядів РСЗВ великого калібру 28 листопада 2019 року.

Влада Японії вважаює, що КНДР 2 березня провела запуск двох балістичних ракет малої дальності. Лідер КНДР Кім Чен Ин особисто спостерігав за запуском, а також висловив велике задоволення тим, що артилеристи готові швидко реагувати на будь-які обставини і відмінно виконувати свої бойові обов'язки".

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