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КНДР запустила ракеты в сторону Японского моря

Новости » В мире     21.03.2020 - 04:52
КНДР запустила ракеты в сторону Японского моря
Иллюстративное фото (kcna.kp)

В Японии заявили, что Северная Корея выпустила две баллистические ракеты малой дальности

Северная Корея произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на военный штаб Южной Кореи.

По информации Reuters, ракеты были выпущены около рано утром в море у восточного побережья Корейского полуострова в районе Сончона, провинция Северный Пхенган.

"Такие военные действия Северной Кореи крайне неуместны в то время, когда COVID-19 создает трудности во всем мире", - заявили в Сеуле и призывали Пхенян к "немедленному прекращению" запусков.

Как сообщает агентство Кyodo, министр обороны Японии Таро Коно заявил что Северная Корея выпустила как минимум две баллистические ракеты малой дальности. Они пролетели от 300 до 400 км и не достигли исключительной экономической зоны страны в Японском море.

Напомним, 20 марта Ким Чен Ын провел военные учения, на которых испытали крылатые и баллистические ракеты.

Ранее КНДР провела пуск трех неопознанных снарядов в направлении Японского моря. По данным южнокорейских военных, запуск был произведен из района города Сондок в провинции Хамген-Намдо и пролетел около 200 км.

Ким Чен Ын провел военные учения КНДР запустила три ракеты в сторону Японского моря
Новости Украины ЯпонияКНДРзапуск ракеты
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