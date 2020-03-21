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КНДР запустила ракети у бік Японського моря

Новини » В світі     21.03.2020 - 04:52
КНДР запустила ракети у бік Японського моря
Ілюстративне фото (kcna.kp)

У Японії заявили, що Північна Корея випустила дві балістичні ракети малої дальності

Північна Корея провела пуск невпізнаного снаряда у бік Японського моря. Про це повідомляє агентство Yonhap з посиланням на військовий штаб Південної Кореї.

За інформацією Reuters, ракети були випущені близько рано вранці в морі біля східного узбережжя Корейського півострова в районі Сончона, провінція Північний Пхенган.

"Такі військові дії Північної Кореї вкрай недоречні в той час, коли COVID-19 створює труднощі в усьому світі", - заявили в Сеулі і закликали Пхенян до "негайного припинення" запусків.

Як повідомляє агентство Кyodo, міністр оборони Японії Таро Коно заявив, що Північна Корея випустила щонайменше дві балістичні ракети малої дальності. Вони пролетіли від 300 до 400 км і не досягли виключної економічної зони країни в Японському морі.

Нагадаємо, 20 березня Кім Чен Ин провів військові навчання, на яких випробували крилаті і балістичні ракети.

Раніше КНДР провела пуск трьох невпізнаних снарядів в напрямку Японського моря. За даними південнокорейських військових, запуск був проведений з району міста Сондок в провінції Хамген-Намдо і пролетів близько 200 км.

Кім Чен Ин провів військові навчання КНДР запустила три ракети у бік Японського моря
Новини України ЯпоніяКНДРзапуск ракеты
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