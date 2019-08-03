КНДР заявила о запуске 2 августа крупнокалиберных управляемых ракет

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Ранее США и Южная Корея заявляли об испытаниях КНДР ракет малой дальности

Северная Корея (КНДР) заявила, что испытала 2 августа реактивные системы залпового огня (РСЗО) для крупнокалиберных управляемых ракет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственное Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Согласно официальному сообщению, распространенному агентством, Ким Чен Ын лично руководил испытаниями новой РСЗО.

Также сообщается, что в результате испытаний были подтверждены возможности контроля над высотой полета ракет, изменением их траектории, проверены точность попадания в цель и сила взрыва боеголовки.

Ранее южнокорейские военные сообщили, что в ночь на пятницу КНДР произвела пуски двух реактивных снарядов неустановленного типа в провинции Хамген-Намдо которые преодолели около 220 километров в сторону Японского моря, достигнув максимальной высоты в 25 километров.

Соединенные Штаты также зафиксировали эти пуски, заявив что они похожы на испытания двух баллистических ракет малой дальности, которые состоялись 31 июля, и не представляют угрозы для Северной Америки.

Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает, что ракетные испытания, проведенные Северной Кореей в последние несколько дней, не являются нарушением договоренностей, достигнутых им и Ким Чен Ыном в Сингапуре.