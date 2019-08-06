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КНДР знову запустила непізнані ракети в Японському морі

Новини » Надзвичайні події    06.08.2019 - 01:12
КНДР знову запустила непізнані ракети в Японському морі
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Південнокорейські військові перебувають у стані боєготовності

Північна Корея (КНДР) провела запуск двох невпізнаних снарядів у вівторок, 6 серпня. Про це повідомив Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї, передає РБК-Україна з посиланням на агентство Yonhap.

За інформацією південнокорейських військових, запуск ракет невідомого типу був проведений зі східного узбережжя країни в провінції Хванке-Намдо над Японським морем.

Об'єднаний комітет воєначальників Південної Кореї також повідомив, що спостерігає за ситуацією і підтримує боєготовність.

Нагадаємо, раніше Північна Корея заявила, що 2 серпня випробувала реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) для великокаліберних керованих ракет, тоді як південнокорейські військові повідомляли, що цього дня були запущені реактивні снаряди невстановленого типу, які подолали близько 220 кілометрів у бік Японського моря, сягнувши максимальної висоти 25 кілометрів.

Крім того, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що ракетні випробування, проведені Північною Кореєю у останні кілька днів можна назвати порушенням угоди, підписаної ним і Кім Чен Ином у Сінгапурі, оскільки нібито випробовувалися ракети малої дальності, а про них в угоді не згадується.

Запуски ракет КНДР не порушують сінгапурських домовленостей, - Трамп КНДР провела три запуски ракет за вісім днів
Новини України КНДРзапуск ракеты
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