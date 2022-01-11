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КНДР запустила еще один неопознанный снаряд в сторону Японского моря

Автор: Анна Полисученко

КНДР во вторник произвела запуск снаряда неустановленного типа в сторону Японского моря. Такое заявление распространил Комитет начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Республики Корея.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Военные в настоящее время анализируют дальность и высоту полета снаряда, который, предположительно, является баллистической ракетой.

В прошлую среду Пхеньян произвел первый запуск ракеты в этом году всего через несколько дней после того, как на ключевом собрании правящей Трудовой партии Кореи было заявлено о важности повышения обороноспособности.

Это был первый запуск с октября прошлого года. Тогда КНДР испытала новую баллистическую ракету подводных лодок.

Ранее мы писали, что КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону моря.

Также мы сообщали, что КНДР заявила об испытаниях сверхзвуковой ракеты.

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КНДР