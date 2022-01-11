КНДР запустила ще один невідомий снаряд у бік Японського моря

КНДР у вівторок здійснила запуск снаряда невстановленого типу в бік Японського моря. Таку заяву поширив Комітет начальників штабів (КНШ) Збройних сил Республіки Корея.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Yonhap.
Військові в даний час аналізують дальність і висоту польоту снаряда, який, імовірно, є балістичною ракетою.
У минулу середу Пхеньян зробив перший запуск ракети в цьому році всього через кілька днів після того, як на ключовому зборах правлячої Трудової партії Кореї було заявлено про важливість підвищення обороноздатності.
Це був перший запуск з жовтня минулого року. Тоді КНДР випробувала нову балістичну ракету підводних човнів.
Раніше ми писали, що КНДР запустила невідомий снаряд у бік моря.
Також ми повідомляли, що КНДР заявила про випробування надзвукової ракети.